Маккензи Дерн победила Вирну Яндиробу и завоевала пояс UFC в женском минимальном весе

На UFC 321 в Абу-Даби в соглавном событии вечера прошел титульный бой в минимальном женском весе между Вирной Яндиробой и Маккензи Дерн. Дерн победила единогласным решением судей (48-47, 49-46, 48-47).

Обе соперницы впервые дрались за титул, который остался вакантным после подъема в весе Вэйли Чжан.

Яндироба подошла к титульнику на серии из пяти побед. Дерн выиграла два последних боя.

В декабре-2020 Дерн победила Яндиробу единогласным решением судей.

Cамая яркая девушка-боец в UFC: приседает каждый день, дралась через четыре месяца после родов

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
