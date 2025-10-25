Маккензи Дерн победила Вирну Яндиробу и завоевала пояс UFC в женском минимальном весе
На UFC 321 в Абу-Даби в соглавном событии вечера прошел титульный бой в минимальном женском весе между Вирной Яндиробой и Маккензи Дерн. Дерн победила единогласным решением судей (48-47, 49-46, 48-47).
Обе соперницы впервые дрались за титул, который остался вакантным после подъема в весе Вэйли Чжан.
Яндироба подошла к титульнику на серии из пяти побед. Дерн выиграла два последних боя.
В декабре-2020 Дерн победила Яндиробу единогласным решением судей.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
