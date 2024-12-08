Абдель-Азиз – о Евлоеве: «Титульный бой – вопрос времени»

Али Абдель-Азиз считает, что Мовсар Евлоев заслужил титульный бой в UFC.

«9-0 в UFC, 19-0 в общем зачете, только что победил бывшего чемпиона... Это всего лишь вопрос времени», − написал менеджер Али Абдель-Азиз .

На UFC 310 Мовсар Евлоев единогласным решением судей победил Алджамейна Стерлинга. Это его девятая победа подряд в лиге.

Хабиб – о Евлоеве: «Думаю, он заслуживает титульника»