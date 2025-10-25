Александр Волков: «Перед боем с Ганом правила не читал, поэтому обокрали. Сейчас прочитал – и показывал активность снизу»

Александр Волков высказался о победе над Жаилтоном Алмейдой.

– Вряд ли вас Алмейда удивил чем‑то в тактике. Но он сам не дрался – и вам не давал.

– Лучше не скажешь. Сам не дрался, и мне не давал. Я дрался, но он мне не давал.

– У вас была ироничная улыбка во время объявления результатов. На секунду возникла мысль, что могут обокрасть снова?

– В прошлый раз я правила не читал, поэтому обокрали [в бою с Сирилом Ганом ]. А сейчас прочитал, поэтому знаю, что должны давать очки за активность снизу. Я активность снизу показывал, – сказал боец тяжелого веса UFC Александр Волков .

Поединок между Волковым и Жаилтоном Алмейдой прошел в главном карде турнира UFC 321. Волков победил раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).

