Волков – о тейкдаунах Алмейды: «Я сам в ####»

Александр Волков оценил тейкдауны Жаилтона Алмейды.

– Кто так же просто сваливал тебя на землю, как Алмейда? Просто за счет физики.

– Бледйс, Том Аспиналл… Раньше бои еще были. Я тренировался и тренируюсь, не знаю, почему так получается. Видимо, я не очень талантливый.

– Есть понимание, почему так происходит? Когда смотришь как зритель, не видно, что это какая-то супертехника от Алмейды. Он просто забирал ногу…

– А я сам в #### [шоке] был, если честно. Правда, – сказал боец UFC Александр Волков .

На UFC 321 в Абу-Даби Александр Волков раздельным решением судей победил Жаилтона Алмейду . Волков провел под Алмейдой в партере около 11 минут.

Тяжелая победа Волкова в UFC – больше 10 минут пролежал под соперником в партере. Это как?