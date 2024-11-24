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Анкалаев: «Твиты за меня пишет Абдель-Азиз. Но я в курсе всего»

Анкалаев признался, что в соцсетях за него иногда пишет менеджер Абдель-Азиз.

«Твиты пишет Али Абдель-Азиз. Но мы разговариваем с ним. Без моего ведома он не пишет ничего. Приходится говорить, чтобы получить бой и соперники не избегали. Я в курсе всего, что происходит. Он пишет на английском, там он нужен, а я не говорю», – сказал боец UFC Магомед Анкалаев.

Анкалаев запланировал три боя на 2025 год: «Побью Перейру в марте и июле, а в октябре дам шанс Прохазке или Хиллу»

Менеджер Анкалаева – о бое с Перейрой: «Не допускаю, что Магомеду дадут нечемпионский бой – только за титул»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал «Ушатайка»
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logoМагомед Анкалаев
logoАли Абдель-Азиз
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