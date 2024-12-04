Майкл Чендлер хочет провести бой с Хорхе Масвидалем

Майкл Чендлер рассказал, с кем хотел бы провести следующие бои.

«Конор, потом Хорхе Масвидаль », – написал Майкл Чендлер .

Чендлеру ответил менеджер Али Абдель-Азиз: «Ты знаешь, что Конор не вернется, но Хорхе сказал, что подерется с тобой. Звони своему боссу».

Последний раз Масвидаль дрался в апреле 2023 года, когда проиграл Гилберту Бернсу.

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