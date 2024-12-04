Майкл Чендлер хочет провести бой с Хорхе Масвидалем
Майкл Чендлер рассказал, с кем хотел бы провести следующие бои.
«Конор, потом Хорхе Масвидаль», – написал Майкл Чендлер.
Чендлеру ответил менеджер Али Абдель-Азиз: «Ты знаешь, что Конор не вернется, но Хорхе сказал, что подерется с тобой. Звони своему боссу».
Последний раз Масвидаль дрался в апреле 2023 года, когда проиграл Гилберту Бернсу.
Чендлер раскритиковал себя за бой с Оливейрой: «Два балла из 10, не могу описать, насколько ужасно это было»
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Али Абделя-Азиза
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