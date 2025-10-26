Дана Уайт: «Хотел бы как можно скорее переназначить бой Аспиналла и Гана. Вся эта ситуация – сплошная головная боль»
Дана Уайт прокомментировал исход боя между Томом Аспиналлом и Сирилом Ганом.
Сирил Ган и Том Аспиналл встретились в главном событии турнира UFC 321, который прошел в Абу-Даби. Титульный поединок в тяжелом весе был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.
«Я чувствую то же, что и все. Отличное начало, паршивая развязка. После поединка с Джоном Джонсом многие списали Гана, но сегодня он выглядел просто отлично.
Да, я хотел бы как можно скорее переназначить этот бой. Но вся эта ситуация – сплошная головная боль. Том прямо сейчас направляется в больницу», – сказал президент UFC Дана Уайт.
Ган извинился перед Аспиналлом за тычок в глаз: «Жаль, что так вышло. Но это спорт»
Умар закрыл поражение от Мераба, Волков победил в 50-м бою в карьере – большой турнир UFC в Абу-Даби
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости