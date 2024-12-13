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Хабиб провел тренировку с Умаром в Лас-Вегасе: «Мы здесь для работы»

Хабиб Нурмагомедов устроил тренировку Умару в Лас-Вегасе.

«Мы здесь для работы», − подписал фото экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, проведший тренировку с братом Умаром в зале UFC PI в Лас-Вегасе.

Умар Нурмагомедов подерется с Мерабом Двалишвили за титул UFC в легчайшем весе 19 января в Лос-Анджелесе.

Опубликован официальный постер турнира UFC 311: Махачев − Царукян 2

Мераб спародировал фото команды Хабиба в джакузи: «Спасибо Умару за снимок»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
UFC 311
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