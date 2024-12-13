Хабиб провел тренировку с Умаром в Лас-Вегасе: «Мы здесь для работы»
Хабиб Нурмагомедов устроил тренировку Умару в Лас-Вегасе.
«Мы здесь для работы», − подписал фото экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, проведший тренировку с братом Умаром в зале UFC PI в Лас-Вегасе.
Умар Нурмагомедов подерется с Мерабом Двалишвили за титул UFC в легчайшем весе 19 января в Лос-Анджелесе.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
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