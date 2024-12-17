Опубликован трейлер UFC 311: Махачев − Царукян 2, Мераб − Умар, Прохазка − Хилл
UFC опубликовал трейлер реванша Ислама Махачева и Армана Царукяна.
В ночь на 19 января в Лос-Анджелесе (Калифорния) пройдет турнир UFC 311, в главном бою которого состоится титульник в легком весе между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.
В соглавном бою за пояс в легчайшем весе подерутся Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов.
Перед ними в клетку выйдут полутяжеловесы Иржи Прохазка и Джамал Хилл.
UFC опубликовал официальный трейлер предстоящего турнира.
Хабиб − о желании Топурии драться с Махачевым: «Он не заслужил, но если побьет Оливейру, то почему нет?»
Итоговые рейтинги UFC за 2024 год: Махачев − лучший боец P4P, Умар и Ян − №2 и №3 в легчайшем весе, Анкалаев − №1 в полутяжелом
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC Eurasia
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем