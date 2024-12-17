Опубликован трейлер UFC 311: Махачев − Царукян 2, Мераб − Умар, Прохазка − Хилл

UFC опубликовал трейлер реванша Ислама Махачева и Армана Царукяна.

В ночь на 19 января в Лос-Анджелесе (Калифорния) пройдет турнир UFC 311, в главном бою которого состоится титульник в легком весе между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном .

В соглавном бою за пояс в легчайшем весе подерутся Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов .

Перед ними в клетку выйдут полутяжеловесы Иржи Прохазка и Джамал Хилл.

UFC опубликовал официальный трейлер предстоящего турнира.

Хабиб − о желании Топурии драться с Махачевым: «Он не заслужил, но если побьет Оливейру, то почему нет?»

Итоговые рейтинги UFC за 2024 год: Махачев − лучший боец P4P, Умар и Ян − №2 и №3 в легчайшем весе, Анкалаев − №1 в полутяжелом