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Опубликован трейлер UFC 311: Махачев − Царукян 2, Мераб − Умар, Прохазка − Хилл

UFC опубликовал трейлер реванша Ислама Махачева и Армана Царукяна.

В ночь на 19 января в Лос-Анджелесе (Калифорния) пройдет турнир UFC 311, в главном бою которого состоится титульник в легком весе между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.

В соглавном бою за пояс в легчайшем весе подерутся Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов.

Перед ними в клетку выйдут полутяжеловесы Иржи Прохазка и Джамал Хилл.

UFC опубликовал официальный трейлер предстоящего турнира.

Хабиб − о желании Топурии драться с Махачевым: «Он не заслужил, но если побьет Оливейру, то почему нет?»

Итоговые рейтинги UFC за 2024 год: Махачев − лучший боец P4P, Умар и Ян − №2 и №3 в легчайшем весе, Анкалаев − №1 в полутяжелом

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC Eurasia
logoДжамал Хилл
logoUFC
logoMMA
Махачев - Царукян
logoАрман Царукян
logoИржи Прохазка
UFC 311
logoИслам Махачев
logoУмар Нурмагомедов
logoМераб Двалишвили
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