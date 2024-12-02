Роберт Уиттакер: «Чимаев станет кошмаром для топовой пятерки дивизиона»

Роберт Уиттакер высказался о следующем бое Хамзата Чимаева.

«Мне интересно посмотреть, что он сделает дальше. Чимаев станет кошмаром для топовой пятерки дивизиона. Не знаю, как можно остановить его тейкдаун.

Он должен сразу драться с Дрикусом дю Плесси. Не думаю, что Стрикленд должен получить титульник за то, что отсиживался», – средневес UFC Роберт Уиттакер .

Уиттакер − о борьбе Чимаева: «Как остановить этот проход? Парень знает свою силу и использует ее на полную»