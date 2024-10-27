Хамзат Чимаев: «Дрикус, Адесанья, Стрикленд – мне все равно. Я дерусь за деньги и за пояс»
Хамзат Чимаев признался, что не беспокоится о будущем сопернике.
«Устроит ли UFC бой Шона Стрикленда с Дрикусом дю Плесси? Мне все равно, я подожду. Без разницы – Шон, Дрикус или Адесанья. Я дерусь за деньги и за пояс», – заявил боец UFC Хамзат Чимаев.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал ESPN MMA
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