Цзю назвал лучшего боксера года: «Усик стал абсолютом, провел два масштабных боя с Фьюри»

Костя Цзю назвал Александра Усика лучшим боксером 2024 года.

«Если подводить итоги 2024 года и говорить о русскоязычных боксерах, то лучшим в мире я назову Александра Усика .

Потому что он стал абсолютным чемпионом мира и провел два очень серьезных и масштабных боя с Тайсоном Фьюри», – сказал бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю .

Чисора выложил Усика в образе Хитмэна и побежденных им тяжеловесов: «Мы облажались?»

Усик – о картинке Чисоры: «Мне она не нравится. Здесь Белью – мой лучший друг. Чисора, Джошуа – с ними я тоже дружу»