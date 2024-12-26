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Цзю назвал лучшего боксера года: «Усик стал абсолютом, провел два масштабных боя с Фьюри»

Костя Цзю назвал Александра Усика лучшим боксером 2024 года.

«Если подводить итоги 2024 года и говорить о русскоязычных боксерах, то лучшим в мире я назову Александра Усика.

Потому что он стал абсолютным чемпионом мира и провел два очень серьезных и масштабных боя с Тайсоном Фьюри», – сказал бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю.

Чисора выложил Усика в образе Хитмэна и побежденных им тяжеловесов: «Мы облажались?»

Усик – о картинке Чисоры: «Мне она не нравится. Здесь Белью – мой лучший друг. Чисора, Джошуа – с ними я тоже дружу»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «РИА Новости Спорт»
logoАлександр Усик
logoбокс
logoКонстантин Цзю
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