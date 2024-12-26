Цзю назвал лучшего боксера года: «Усик стал абсолютом, провел два масштабных боя с Фьюри»
Костя Цзю назвал Александра Усика лучшим боксером 2024 года.
«Если подводить итоги 2024 года и говорить о русскоязычных боксерах, то лучшим в мире я назову Александра Усика.
Потому что он стал абсолютным чемпионом мира и провел два очень серьезных и масштабных боя с Тайсоном Фьюри», – сказал бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «РИА Новости Спорт»
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