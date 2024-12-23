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Усик – о картинке Чисоры: «Мне она не нравится. Здесь Белью – мой лучший друг. Чисора, Джошуа – с ними я тоже дружу»

Александру Усику не нравится картинка Дерека Чисоры.

«Мне не нравится эта картинка. Здесь Тони Белью – мой лучший друг. Дерек Чисора, Энтони Джошуа – с ними я тоже дружу. Даниэль Дюбуа – нет, Тайсон Фьюри – может быть.

Хоть и выглядит хорошо, но, как по мне, это плохая картинка», – сказал чемпион мира по боксу Александр Усик.

Ранее Чисора выложил в соцсетях картинку, на которой изображен Усик в образе Хитмэна, а вокруг него побежденные тяжеловесы.

Тони Беллью: «Если пойти в атаку и прессинговать Усика, он выиграет все раунды»

Усик назвал соперника с самым тяжелым ударом: «Когда Чисора дал мне по перчаткам, я подумал, что меня бьют битой»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Boxing King Media
logoбокс
logoАлександр Усик
logoДерек Чисора
logoТони Белью
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