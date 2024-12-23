Чисора выложил Усика в образе Хитмэна и побежденных им тяжеловесов: «Мы облажались?»
Дерек Чисора выложил фото Александра Усика в образе Хитмэна.
«Что я могу сказать, мы облажались?» – написал в соцсетях экс-претендент на титул чемпиона мира в тяжелом весе Дерек Чисора.
Напомним, Александр Усик в тяжелом дивизионе дважды победил Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа, а также одолел Дерека Чисору, Даниэля Дюбуа и Чэза Уизерспуна.
Усик назвал соперника с самым тяжелым ударом: «Когда Чисора дал мне по перчаткам, я подумал, что меня бьют битой»
Усик – о любимой еде на Рождество: «Кутья. Еще колбаски и варенички. Ммм...»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Дерека Чисоры
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