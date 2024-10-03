Аспиналл описал ведущих тяжеловесов UFC двумя словами: «Павлович − очень опасный, Волков − высокий и неуклюжий»
Том Аспиналл описал Сергея Павловича и Александра Волкова двумя словами.
«Описать тяжеловесов UFC одним-двумя словами? Сергей Спивак − медленный и техничный. Жаилтон Алмейда − грэпплер и ограниченный. Кертис Блейдс − хорош везде. Сергей Павлович − очень опасный, Александр Волков − высокий и неуклюжий, Сирил Ган − хорошо двигается, Джон Джонс − очень умелый, Том Аспиналл − лучший», − сказал временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.
Кормье − о бое Джонса и Аспиналла: «В полутяжелом весе Джон бы сделал это лучше»
Аспиналл − о следующем сопернике: «Есть смысл подраться с победителем боя Ган − Волков»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Тома Аспиналла
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