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Аспиналл описал ведущих тяжеловесов UFC двумя словами: «Павлович − очень опасный, Волков − высокий и неуклюжий»

Том Аспиналл описал Сергея Павловича и Александра Волкова двумя словами.

«Описать тяжеловесов UFC одним-двумя словами? Сергей Спивак − медленный и техничный. Жаилтон Алмейда − грэпплер и ограниченный. Кертис Блейдс − хорош везде. Сергей Павлович − очень опасный, Александр Волков − высокий и неуклюжий, Сирил Ган − хорошо двигается, Джон Джонс − очень умелый, Том Аспиналл − лучший», − сказал временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.

Кормье − о бое Джонса и Аспиналла: «В полутяжелом весе Джон бы сделал это лучше»

Аспиналл − о следующем сопернике: «Есть смысл подраться с победителем боя Ган − Волков»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Тома Аспиналла
logoUFC
logoMMA
тяжелый вес (MMA)
logoАлександр Волков
logoДжон Джонс
logoСергей Павлович
logoКертис Блейдс
logoСергей Спивак
logoСирил Ган
logoТом Аспиналл
logoЖаилтон Алмейда
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