Павлович – о бое с Розенстрайком: «Следим за новостями, скоро веселье»
Сергей Павлович намекнул на бой с Жаирзиньо Розенстрайком.
«Ну что друзья скоро веселье! Следим за новостями и за подготовкой», – написал в телеграм-канале тяжеловес UFC Сергей Павлович.
Напомним, что Павлович идет на серии из двух поражений: Сергей проиграл Тому Аспиналлу и Александру Волкову.
Сергей Павлович подерется с Жаирзиньо Розенстрайком 1 февраля в Саудовской Аравии (MMA Mania)
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: телеграм-канал Сергея Павловича
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