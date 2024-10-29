Павлович – о бое с Розенстрайком: «Следим за новостями, скоро веселье»

Сергей Павлович намекнул на бой с Жаирзиньо Розенстрайком.

«Ну что друзья скоро веселье! Следим за новостями и за подготовкой», – написал в телеграм-канале тяжеловес UFC Сергей Павлович .

Напомним, что Павлович идет на серии из двух поражений: Сергей проиграл Тому Аспиналлу и Александру Волкову.

Сергей Павлович подерется с Жаирзиньо Розенстрайком 1 февраля в Саудовской Аравии (MMA Mania)