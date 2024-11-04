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Штырков – о поединке Павлович – Розенстрайк: «Поставлю на Сергея. Он замотивирован вернуться»

Иван Штырков считает, что Сергей Павлович победит Жаирзиньо Розенстрайка.

«Розенстрайк тоже любит подраться. Старается проводить бои в стойке. Если они зарубятся, исход ясен. Нам известны случаи, когда Сергей попадал. Если Розенстрайк будет вести тактический бой в стиле Александра Волкова, у Павловича возникнут проблемы. Но у Жаирзиньо нет таких антропометрических данных и тактической работы.

Волков более разнообразен с дистанции. Розенстрайк любит среднюю, ближнюю дистанции и взрывные атаки. Бой до первых попаданий. Поставлю на Сергея. Он замотирован вернуться. Предположу, что после поединка с Волковым соперники Павловича будут тактически иначе действовать. Хотелось бы возвращения на убойную серию Сергея и нокаут в первом раунде», – заявил боец MMA Иван Штырков.

Павлович – о бое с Розенстрайком: «Следим за новостями, скоро веселье»

Сергей Павлович подерется с Жаирзиньо Розенстрайком 1 февраля в Саудовской Аравии (MMA Mania)

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
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logoИван Штырков
logoСергей Павлович
logoЖаирзиньо Розенстрайк
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