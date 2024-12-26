Мендес – о Махачеве: «За 12 лет лишь один человек смог выиграть раунд в спарринге с Хабибом. Это был Ислам»

Хавьер Мендес рассказал о спаррингах между Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым.

«За все те 12 лет, что Хабиб тренируется в моем зале, никто не мог выиграть у него хотя бы один раунд в спаррингах.

Никто не мог сделать этого, кроме одного человека. Это был Ислам . Он был единственным, кто смог выиграть раунд.

Ему не удалось забрать ни одного спарринга, но отдельные раунды он забирал», – сказал тренер зала АКА Хавьер Мендес .

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