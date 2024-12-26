Мендес – о Махачеве: «За 12 лет лишь один человек смог выиграть раунд в спарринге с Хабибом. Это был Ислам»
Хавьер Мендес рассказал о спаррингах между Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым.
«За все те 12 лет, что Хабиб тренируется в моем зале, никто не мог выиграть у него хотя бы один раунд в спаррингах.
Никто не мог сделать этого, кроме одного человека. Это был Ислам. Он был единственным, кто смог выиграть раунд.
Ему не удалось забрать ни одного спарринга, но отдельные раунды он забирал», – сказал тренер зала АКА Хавьер Мендес.
Хавьер Мендеc: «Махачев способен подняться в средний вес, если захочет»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Submission Radio
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем