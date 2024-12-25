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Хавьер Мендеc: «Махачев способен подняться в средний вес, если захочет»

Хавьер Мендес высказался о потенциальном переходе Ислама Махачева в средний вес.

«Он способен на это, если захочет. Все зависит от того, чего он хочет, а не к его возможностям. Он достаточно хорош», – сказал тренер Ислама Махачева Хавьер Мендес.

19 января Махачев будет защищать пояс в легком весе в бою с Арманом Царукяном.

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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Schmo
logoХавьер Мендес
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