Хавьер Мендеc: «Махачев способен подняться в средний вес, если захочет»
Хавьер Мендес высказался о потенциальном переходе Ислама Махачева в средний вес.
«Он способен на это, если захочет. Все зависит от того, чего он хочет, а не к его возможностям. Он достаточно хорош», – сказал тренер Ислама Махачева Хавьер Мендес.
19 января Махачев будет защищать пояс в легком весе в бою с Арманом Царукяном.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Schmo
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