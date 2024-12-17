Хабиб − о бое Белала и Махачева: «Сердцу было бы трудно это принять. Было бы тяжело готовить Ислама»

Хабиб Нурмагомедов заявил, что не верит в бой между Исламом Махачевым и Белалом Мухаммадом.

«Если бы меня, когда я был активным бойцом, попросили подраться с Белалом, я бы отказал. Но, например, Белал против Ислам − окей, но с ними нужно об этом поговорить.

Моему сердцу было бы тяжело принять этот бой, было бы трудно готовить Ислама к бою с Белалом. Не думаю, что этот поединок когда-то случится.

Мне всегда будет сложно кого-то готовить к бою с Белалом Мухаммадом », − сказал бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов .

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