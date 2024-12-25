Хавьер Мендес: «Алекс Перейра – боец года»
Хавьер Мендес назвал лучшего бойца 2024 года в UFC.
«Это Алекс Перейра. Я должен признать его бойцом года. .Он выступил трижды в этом году, и это было впечатляюще», – сказал тренер Ислама Махачева Хавьер Мендес.
В 2024 году Перейра провел три боя, нокаутировав Джамала Хилла, Иржи Прохазку и Халила Раунтри.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Helen Yee Sports
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