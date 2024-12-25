Хавьер Мендес: «Алекс Перейра – боец года»

Хавьер Мендес назвал лучшего бойца 2024 года в UFC.

«Это Алекс Перейра . Я должен признать его бойцом года. .Он выступил трижды в этом году, и это было впечатляюще», – сказал тренер Ислама Махачева Хавьер Мендес.

В 2024 году Перейра провел три боя, нокаутировав Джамала Хилла, Иржи Прохазку и Халила Раунтри.

Как я полюбил Алекса Перейру