Хабиб показал кадры тренировки с Умаром и Исламом: «Четыре недели до шторма»
Хабиб показал кадры подготовки Махачева и Нурмагомедова к UFC 311.
«Четыре недели до шторма. Месяц до исторического события для нашей команды 🚀», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Напомним, UFC 311 пройдет в ночь на 19 января в Инглвуде (США).
Хабиб − о бое титульном шансе для Умара: «Потому что у него 18-0 и шесть побед в UFC, а не из-за родства со мной»
Хабиб − о поведении Мераба: «Это его проблема. В начале карьеры он вел себя хорошо, но теперь не справляется»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
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