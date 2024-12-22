Хабиб показал кадры тренировки с Умаром и Исламом: «Четыре недели до шторма»

Хабиб показал кадры подготовки Махачева и Нурмагомедова к UFC 311.

«Четыре недели до шторма. Месяц до исторического события для нашей команды 🚀», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов .

Напомним, UFC 311 пройдет в ночь на 19 января в Инглвуде (США).

Хабиб − о бое титульном шансе для Умара: «Потому что у него 18-0 и шесть побед в UFC, а не из-за родства со мной»

Хабиб − о поведении Мераба: «Это его проблема. В начале карьеры он вел себя хорошо, но теперь не справляется»