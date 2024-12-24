Роган – о Кормье: «Это самый милый парень в мире, но в октагоне он был безумным танком»

Джо Роган высказался о человеческих и спортивных качествах Даниэля Кормье.

«Некоторые из моих друзей, дравшихся в UFC, вы бы могли назвать очень милыми ребятами, если бы вы о них не слышали.

Даниэль Кормье был чемпионом в полутяжах и тяжах. Его рост 180 см, это не самый большой парень. Просто он был таким безумным танком, его борьба была настолько сумасшедшей.

Он доминировал в двух разных дивизионах, был убийцей. Но в жизни это самый милый парень, которого можно встретить.

Если бы вы побыли с ним, вы бы никогда не поверили, что он может поднять любого и воткнуть в пол головой», – сказал комментатор UFC и стэндап-комик Джо Роган .

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