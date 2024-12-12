Кормье − о словах Топурии про уход из спорта: «Когда нокаутируешь Холлоуэя и Волкановски, может появиться усталость»

Даниэль Кормье высказался о планах Илии Топурии уйти из спорта в 30 лет.

«Когда ты бьешь сильнейших парней, особенно тех, кто долго правит дивизионом, может возникнуть небольшая усталость.

Это не мышечная, а ментальная усталость. Нужно быть на высоте, чтобы сделать подобное с Холлоуэем и Волкановски .

Топурия был единственным, кто верил, что это случится. Макса было невозможно вырубить, Волкановски он тоже нокаутировал. Такое не делается по очереди», − сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье .

Топурия заявил, что завершит карьеру в 2027 году: «Надеюсь, что в 30 лет я уйду»

Топурия сказал, что больше не будет драться в полулегком весе: «Очень хочу подняться. Махачев занят, так что готов к Оливейре»