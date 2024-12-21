Даниэль Кормье: «Макгрегору придется вернуться в UFC. Он должен смыть с себя часть зловония от всего, что произошло»

Даниэль Кормье высказался о Коноре Макгрегоре.

«Я думаю, Конор будет драться в октагоне. Ему придется это сделать. Он должен смыть с себя часть зловония от всего, что произошло за пределами октагона. Он обрел свой дом внутри этой клетки, в какой-то момент ему придется вернуться», – сказал Даниэль Кормье.

Макгрегор подерется с Логаном Полом по правилам бокса. Конор – небольшой букмекерский фаворит