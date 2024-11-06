Кормье – о возвращении Холлоуэя в легкий вес: «Я бы хотел, чтобы он не дрался с Порье и Гейджи»

Даниель Кормье хочет, чтобы Макс Холлоуэй не выступал в легком весе UFC.

«Я знаю, что Максу это может не понравиться, это может быть не очень хорошо для него, но это также даст ему возможность вернуться в титульную гонку, не встречаясь с убийцами легкого веса.

Лично я бы хотел, чтобы Макс Холлоуэй не дрался с Дастином Порье, Джастином Гейджи. Александр Волкановски, а затем Илия Топурия. Что-то не такое безумное», – сказал Даниэль Кормье .

На турнире UFC 308 Макс Холлоуэй проиграл Илие Топурии нокаутом в третье раунде.

Топурия нокаутировал Холлоуэя – этого в UFC не делал никто. Не удары, а динамит