Кормье – о возвращении Холлоуэя в легкий вес: «Я бы хотел, чтобы он не дрался с Порье и Гейджи»
Даниель Кормье хочет, чтобы Макс Холлоуэй не выступал в легком весе UFC.
«Я знаю, что Максу это может не понравиться, это может быть не очень хорошо для него, но это также даст ему возможность вернуться в титульную гонку, не встречаясь с убийцами легкого веса.
Лично я бы хотел, чтобы Макс Холлоуэй не дрался с Дастином Порье, Джастином Гейджи. Александр Волкановски, а затем Илия Топурия. Что-то не такое безумное», – сказал Даниэль Кормье.
На турнире UFC 308 Макс Холлоуэй проиграл Илие Топурии нокаутом в третье раунде.
Топурия нокаутировал Холлоуэя – этого в UFC не делал никто. Не удары, а динамит
Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: ESPN MMA
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости