UFC опубликовал постер турнира UFC Saudi Arabia: Адесанья – Имавов, Шара Буллет – Пейдж
UFC опубликовал постер боя Шары Буллета и Майкла Пейджа.
1 февраля в Эр-Рияде состоится турнир UFC Fight Night 250, в главном бою которого Исраэль Адесанья подерется с Нассурдином Имавовым.
В соглавном бою Шарабутдин Магомедов подерется с Майклом Пейджем.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC
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