UFC опубликовал постер турнира UFC Saudi Arabia: Адесанья – Имавов, Шара Буллет – Пейдж

UFC опубликовал постер боя Шары Буллета и Майкла Пейджа.

1 февраля в Эр-Рияде состоится турнир UFC Fight Night 250, в главном бою которого Исраэль Адесанья подерется с Нассурдином Имавовым .

В соглавном бою Шарабутдин Магомедов подерется с Майклом Пейджем .

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