Адесанья хочет драться с Чимаевым: «Меня удивило, как Хамзат снес Уиттакера»
Исраэльа Адесанья хочет драться с Хамзатом Чимаевым.
«Хамзат? Я не удивлен, что ему не дали титульник, потому что знал, что бой Дрикуса и Стрикленда уже организован.
Но я был удивлен тем, как Хамзат снес Уиттакера. Это было безумно, прямо вау. Из-за этого я захотел подраться с Чимаевым.
Я подумал: «Окей, нахрен. Этот парень по-настоящему хорош, очень хорош», – сказал средневес UFC Исраэль Адесанья.
Исраэль Адесанья подерется с Нассурдином Имавовым 1 февраля в главном событии UFC Fight Night 250
Адесанья заявил, что думает о завершении карьеры: «Знаю, что не буду драться до 40 лет»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Исраэля Адесаньи
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