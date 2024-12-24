Адесанья хочет драться с Чимаевым: «Меня удивило, как Хамзат снес Уиттакера»

Исраэльа Адесанья хочет драться с Хамзатом Чимаевым.

«Хамзат ? Я не удивлен, что ему не дали титульник, потому что знал, что бой Дрикуса и Стрикленда уже организован.

Но я был удивлен тем, как Хамзат снес Уиттакера . Это было безумно, прямо вау. Из-за этого я захотел подраться с Чимаевым.

Я подумал: «Окей, нахрен. Этот парень по-настоящему хорош, очень хорош», – сказал средневес UFC Исраэль Адесанья.

Исраэль Адесанья подерется с Нассурдином Имавовым 1 февраля в главном событии UFC Fight Night 250

Адесанья заявил, что думает о завершении карьеры: «Знаю, что не буду драться до 40 лет»