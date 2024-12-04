Шара Буллет встретился с Хабибом: «Почему у меня две пары часов на руках? Угадайте, кто подарил»
Шара Буллет опубликовал совместное фото с Хабибом Нурмагомедовым.
«Почему у меня две пары часов на руках? Угадайте, кто подарил», – написал боец UFC Шарабутдин Магомедов.
Шарабутдин Магомедов провел четыре боя в UFC: три состоялись в Абу-Даби (ОАЭ), еще один – в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Шара Буллет готов драться с Костой и Пейджем: «Больше хочу бой с Майклом, Пауло – нестабильный, может не выйти. Не хочу себе праздник портить»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Шары Буллета
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