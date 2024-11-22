Адесанья заявил, что думает о завершении карьеры: «Знаю, что не буду драться до 40 лет»
Исраэль Адесанья заявил, что скоро может завершить карьеру.
«Нужно попрощаться с боями, пока бои не попрощались с тобой. Когда это случится? Не знаю. В 20 с небольшим лет я думал: «Когда мне будет 34 года, то завяжу с этой игрой».
Сейчас мне 35. но я знаю, что уже прошел половину пути. У меня осталось несколько лет, может быть, три года. Но кто знает? Знаю только то, что не хочу драться до 40 лет», − сказал средневес UFC Исраэль Адесанья, который в августе-2024 проиграл Дрикусу дю Плесси.
Адесанья и Имавов возглавят турнир UFC Fight Night 250 («Двоечка ММА»)
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: FLAGRANT
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