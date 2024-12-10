Шара Буллет выложил фото с Хабибом: «№1 P4P навсегда»

Шара Буллет опубликовал сториз с Хабибом Нурмагомедовым.

«№1 P4P навсегда», − подписал публикацию средневес UFC Шарабутдин Магомедов .

Напомним, что в последний раз Шара Буллет дрался в октябре-2024, когда нокаутировал Армена Петросяна.

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