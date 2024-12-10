Шара Буллет выложил фото с Хабибом: «№1 P4P навсегда»
Шара Буллет опубликовал сториз с Хабибом Нурмагомедовым.
«№1 P4P навсегда», − подписал публикацию средневес UFC Шарабутдин Магомедов.
Напомним, что в последний раз Шара Буллет дрался в октябре-2024, когда нокаутировал Армена Петросяна.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Шарабутдина Магомедова
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