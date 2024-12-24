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Ройвал утверждает, что конфликт между Махачевым и Диазом начал Ислам: «Мало кто видел, но первым бутылку бросит не Нейт»

Брэндон Ройвал заявил, что Ислам Махачев начал конфликт с Нейтом Диазом.

«Когда я был на арене с Нейтом Диазом, в меня чуть не попала бутылка. Я подумал: «Что за нахрен тут творится?» Диаз шел передо мной, и бутылка пролетела рядом с моей головой.

И есть то, что многие не видели – Диаз не бросал первым бутылку с водой. Это в него бросили», – сказал боец наилегчайшего веса UFC Брэндон Ройвал.

Нейт Диаз и команда Махачева кинули друг в друга бутылки в Лас-Вегасе

Порье – о конфликте Диаза с командой Махачева: «Верните Нейта и дайте мне его разбить»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Fighting
logoMMA
logoUFC
logoБрэндон Ройвал
logoИслам Махачев
logoНейт Диаз
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