Нейт Диаз и команда Махачева кинули друг в друга бутылки в Лас-Вегасе
В Лас-Вегасе прошла пресс-конференция, посвященная UFC 311, который пройдет 19 января. Турнир возглавит титульный бой в легком весе между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.
За кулисами команда Махачева встретилась с экс-бойцом UFC Нейтом Диазом. Стороны кинули друг в друга бутылки. Что стало причиной конфликта – неизвестно.
Команда Хабиба проведет два титульника за один турнир. Такое в UFC впервые
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: твиттер ESPN
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