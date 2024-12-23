Умар – с Махачевым в соцсетях: «Готовлюсь»
Умар Нурмагомедов выложил совместное фото с Исламом Махачевым.
«Готовлюсь», – подписал в соцсетях боец UFC Умар Нурмагомедов фото с чемпионом легкого веса Исламом Махачевым.
Напомним, Махачев и Нурмагомедов выступят на UFC 311, который состоится в ночь на 19 января в Инглвуде (США).
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Опубликован трейлер UFC 311: Махачев − Царукян 2, Мераб − Умар, Прохазка − Хилл
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Умара Нурмагомедова
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