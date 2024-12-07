Порье – о конфликте Диаза с командой Махачева: «Верните Нейта и дайте мне его разбить»

Дастин Порье отреагировал на конфликт Нейта Диаза с командой Махачева.

«Верните Нейта и дайте мне его разбить», – написал в соцсетях боец UFC Дастин Порье .

Напомним, Диаз кинул бутылку в сторону команды Ислама Махачева на пресс-конференции в Лас-Вегасе, посвященной турниру UFC 311.

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