Чендлер обратился к Конору: «Ринг, клетка, мат – тебе нужно просто выйти»
Майкл Чендлер вновь вызвал Конора Макгрегора на бой.
«Хочешь войны на ринге? Ринг, клетка, матч, канвас – назови как хочешь. Все, что тебе нужно сделать, это выйти», – написал в соцсетях легковес UFC Майкл Чендлер.
Чендлер призвал Конора принять бой: «Помнишь, как ты обещал мне бой во время TUF?»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Майкла Чендлера
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