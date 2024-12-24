Чендлер обратился к Конору: «Ринг, клетка, мат – тебе нужно просто выйти»

Майкл Чендлер вновь вызвал Конора Макгрегора на бой.

«Хочешь войны на ринге? Ринг, клетка, матч, канвас – назови как хочешь. Все, что тебе нужно сделать, это выйти», – написал в соцсетях легковес UFC Майкл Чендлер .

Чендлер призвал Конора принять бой: «Помнишь, как ты обещал мне бой во время TUF?»

Конор ответил Чендлеру: «Расслабься, увидимся на вершине!»