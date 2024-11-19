Конор похвалил Чендлера за бой с Оливейрой: «Увольте его! Ладно, шучу, мне нравится безумный Майкл»
Конор Макгрегор похвалил Майкла Чендлера за бой с Чарльзом Оливейрой.
«Увольте Майкла Чендлера! Шучу, хороший бой. Мой безумный приятель Майкл, мне нравится!» − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.
Напомним, что Майкл Чендлер проиграл Чарльзу Оливейре единогласным решением судей.
Чендлер хочет Конора или Холлоуэя: «Махачева вызвать не могу. Может, подраться с Максом? Или... Макгрегор!»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Junkie
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