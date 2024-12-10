Чендлер призвал Конора принять бой: «Помнишь, как ты обещал мне бой во время TUF?»

Майкл Чендлер обратился к Конору Макгрегору.

«Помнишь, как во время челленджа в ледяной ванной на TUF ты сказал, что я стану следующим? Покажись и сделай это», − написал в соцсетях легковес UFC Майкл Чендлер.

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