3

Чендлер призвал Конора принять бой: «Помнишь, как ты обещал мне бой во время TUF?»

Майкл Чендлер обратился к Конору Макгрегору.

«Помнишь, как во время челленджа в ледяной ванной на TUF ты сказал, что я стану следующим? Покажись и сделай это», − написал в соцсетях легковес UFC Майкл Чендлер.

Кровь в моче и опухшая нога, на которой остаются вмятины. Так заканчиваются бойни в UFC

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Майкла Чендлера
logoМайкл Чендлер
logoUFC
легкий вес (MMA)
logoКонор Макгрегор
logoMMA
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Конор похвалил Чендлера за бой с Оливейрой: «Увольте его! Ладно, шучу, мне нравится безумный Майкл»
219 ноября, 10:56
Оливейра хочет драться с Макгрегором после победы над Чендлером: «Заработаю с Конором кучу денег»
621 сентября, 14:24
Чендлер ответил Конору: «Ты самое ненадежное существо в истории ММА»
414 сентября, 10:40
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Топурия заявил, что завершит карьеру в 2027 году: «Надеюсь, что в 30 лет я уйду»
1сегодня, 09:16
Конор ответил Чендлеру: «Расслабься, увидимся на вершине!»
1сегодня, 08:51
Гэрри обратился к Шавкату: «Ты принял бой, когда тебе это не было нужно. Ничего, кроме уважения в твой адрес»
2сегодня, 08:00
Волков объяснил, почему вышел на бой с Ганом под кавер «Катюши» от Slaughter to Prevail: «Солист приехал в Вегас поддержать меня»
7сегодня, 07:50
Топурия сказал, что больше не будет драться в полулегком весе: «Очень хочу подняться. Махачев занят, так что готов к Оливейре»
15сегодня, 07:45
Календарь боев в MMA и боксе в декабре-2024
92сегодня, 07:30
Конор Макгрегор и Мэнни Пакьяо могут подраться летом-2025 в Москве (Mash)
17вчера, 18:00
Кормье сообщил о травме Рахмонова, полученной в бою с Гэрри: «Думаю, что он порвал связки в колене еще на старте поединка»
7вчера, 16:42
Поветкин будет болеть за Усика в бою с Фьюри: «Какими бы ни были наши отношения с Украиной, я буду болеть за Александра»
25вчера, 14:55
Александр Волков: «Готов драться и с Джонсом, и с Аспиналлом. Для меня тут нет проблем»
20вчера, 13:34
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт