Конор ответил Чендлеру: «Расслабься, увидимся на вершине!»
Конор Макгрегор ответил Майклу Чендлеру на призыв принять бой.
«Это будешь ты, расслабься. Увидимся на вершине!» − написал в соцсетях боец UFC Конор Макгрегор, который позже стер пост. Скриншот записи приводит Championship Rounds.
Напомним, что бой между Макгрегором и Майклом Чендлером должен был возглавить турнир UFC 303, но Конор выбыл из-за травмы ноги.
Конор Макгрегор ответил Майклу Чендлеру на призыв принять бой
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Championship Rounds
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