Конор ответил Чендлеру: «Расслабься, увидимся на вершине!»

Конор Макгрегор ответил Майклу Чендлеру на призыв принять бой.

«Это будешь ты, расслабься. Увидимся на вершине!» − написал в соцсетях боец UFC Конор Макгрегор , который позже стер пост. Скриншот записи приводит Championship Rounds.

Напомним, что бой между Макгрегором и Майклом Чендлером должен был возглавить турнир UFC 303, но Конор выбыл из-за травмы ноги.

Конор Макгрегор ответил Майклу Чендлеру на призыв принять бой