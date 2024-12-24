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Шлеменко хочет подраться с Минеевым: «Личного конфликта не чувствую, но мне интересен наш бой»

Александр Шлеменко хочет драться с Владимиром Минеевым.

«Я всегда слишком быстро пытался вернуться на ринг, быть активным. Но сейчас я не буду торопиться, чтобы правильно использовать рост своих акций.

Другой вопрос, что у нас с Владимиром Минеевым сейчас много общего. Он, как и я, сильно изменился, повзрослел. Провести с ним бой было бы интересно, он отличный боец, но личного конфликта, который у нас был когда-то, я сейчас уже не чувствую», – сказал боец ММА Александр Шлеменко.

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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ТАСС
logoMMA
logoАлександр Шлеменко
logoВладимир Минеев
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