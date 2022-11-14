Минеев про бой Шлеменко – Исмаилов: «Склоняюсь к тому, что Магомед одержит победу»

Чемпион AMC Fight Nights Владимир Минеев поделился ожиданиями от боя между и .

«Думал, что в пятираундовом бою шансов больше у Шлеменко, но что-то в последнем поединке Александр был не в очень хорошей форме.

Если он будет в хорошей форме, и у него будет столько мощности, чтобы провести все пять раундов, думаю, что он может завершить бой в свою пользу.

На более короткой дистанции Исмаилов мощнее. Считаю, что он сможет первые три раунда продоминировать.

Не знаю, как насчет Шлеменко повлияет бой с Иличем, и еще у него была ничья. Он свои последние бои функционально показывает невысокий результат.

Посмотрим, какую работу он проведет над собой, но склоняюсь к тому, что Исмаилов все-таки одержит победу», – сказал Минеев.

Бой Шлеменко и Исмаилова состоится 3 декабря на 13.

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