Камил Гаджиев: «Шлеменко против Минеева по правилам армейского рукопашного боя? Я бы провел такой поединок»

Теги MMA Александр Шлеменко Камил Гаджиев Владимир Минеев Бокс/MMA/UFC

Камил Гаджиев готов организовать бой между Шлеменко и Минеевым по правилам АРБ.

«Александр Шлеменко против Владимира Минеева по правилам армейского рукопашного боя? Я бы сделал этот бой. Почему нет?

Надо Вову спросить. Он военнослужащий. Конечно, Саня более опытный в этих вопросах. Но Вова не из тех, кто в каком-то виде единоборств не шарит», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

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2 комментария

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j30
смысл этого мисс матча , со шлеменко уже песок сыпется
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ральф шумахер
Ответ j30
смысл этого мисс матча , со шлеменко уже песок сыпется
а у минеева язык до колена отрос, от вранья. Битва двух мутантов получится. Можно им там молотки выдать, для зрелищности, все равно там в головах только опилки.
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