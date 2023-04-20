Камил Гаджиев: «Шлеменко против Минеева по правилам армейского рукопашного боя? Я бы провел такой поединок»

Камил Гаджиев готов организовать бой между Шлеменко и Минеевым по правилам АРБ.

« против по правилам армейского рукопашного боя? Я бы сделал этот бой. Почему нет?

Надо Вову спросить. Он военнослужащий. Конечно, Саня более опытный в этих вопросах. Но Вова не из тех, кто в каком-то виде единоборств не шарит», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

21 апреля Шлеменко проведет бой против Ясуби Эномото по правилам кикбоксинга.

Шлеменко вызвал Сульянова на рукопашный бой: «Не я к нему какие-то претензии предъявлял, а он»

Звезда российских MMA служил в ВДВ и потерял на Украине брата. Теперь – уехал в зону боевых действий