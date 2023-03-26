Даурен Ермеков: «Минеев или Шлеменко? Можно подраться с обоими за полгода»

Казахстанский боец Даурен Ермеков прокомментировал свою победу над Гамзатом Хирамагомедовым на турнире Ural FC 2.

– Рад, что поставил жирную точку. Но если Гамзат хочет еще один бой, то можно сделать. В начале первого раунда было тяжело. Видел, что Гамзат заряжался и хотел уронить с одного удара. Не хотел попасть под него и осторожничал. Его гильотина была не опасной, наоборот, он сам начал забиваться.

- Планируешь ли остаться в Ural FC?

– Если будут предложения. Разговоры идут, посмотрим. ACA? Будем разговаривать.

- После боя ты сказал, что тебе интересен поединок с Владимиром Минеевым. Как насчет боя с Александром Шлеменко?

– Были слухи, что Шлеменко могут подписать в Ural FC. Если такая возможность будет, почему бы и нет. Минеев или Шлеменко? Можно подраться с обоими за полгода.

- Как тебе бой Дацика?

– Я даже не посмотрел. Слышал, что Дацик выиграл. Сколько продлился бой, 57 секунд? Криков было больше. Но они все сделали грамотно и раскрутили турнир, – сказал Ермеков.

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