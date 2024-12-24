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Шлеменко не собирается идти в политику: «Мне предлагали идти в Госдуму – тогда я решил, что не готов уходить из ММА»

Александр Шлеменко объяснил, почему не собирается уходить в политику.

«В 2016 году было предложение пойти в Госдуму. Тогда я решил, что точно не готов уходить из спорта.

С тех пор я получил второе высшее образование, начал видеть в политике реальную возможность изменить к лучшему жизнь нашего общества.

Да я и сейчас не готов из спорта уходить. Не состою ни в одной партии. Хочу сказать так: есть у меня должность или нет, я все равно делаю все, что в моих силах, для своего региона и для нашей страны.

Мне для этого никакая корочка и никакая должность не нужна. Я – гражданин России, и для меня иначе быть не может», – сказал боец ММА Александр Шлеменко.

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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ТАСС
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