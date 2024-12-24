Хукер – о медийном образе Топурии: «Он отрабатывает методичку Конора»
Дэн Хукер заявил, что Илия Топурия копирует образ Конора Макгрегора.
«Классическое дерьмо. Очевидно, что Топурия отрабатывает методичку Конора, а первая строчка в этой методичке – поддерживать свое имя в заголовках.
Все, что делает Топурия – поддерживает свое имя в заголовках, но дерется он не так часто. Думаю, он подерется с Волкановски в марте или апреле», – сказал легковес UFC Дэн Хукер.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Submission Radio
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