Камару Усман: «UFC может отправить Топурию на вершину, если даст ему Макгрегора. Он станет следующим Конором»
Камару Усман предложил UFC организовать бой Топурии и Макгрегора.
«Чтобы отправить его на вершигу прямо сейчас, почему бы не дать Топурии Макгрегора в легком весе? На стадионе в Испании... Илия станет следующим Конором», – сказал экс-чемпион UFC Камару Усман.
Топурия – плохая версия Конора
Конор – о Топурии: «Нахер его! Испания – не его родина, а моя. Удачи Холлоуэю»
Опубликовал: Артем Чугунов
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