Конор − о желании Топурии уйти из спорта в 30 лет: «Вся суть − я к 27 годам добился всего»
Конор Макгрегор отреагировал на желание Илии Топурии уйти из спорта в 30 лет.
«В этом вся суть, задевающая мелких подражателей, которые на самом деле ничтожества. Бои были для меня слишком простыми − я добился всего к 27 годам», − написал в соцсетях боец UFC Конор Макгрегор, позже стерев запись. Скриншот предоставил Championship Rounds.
Макгрегор стал двойным чемпионом UFC в возрасте 28 лет: в ноябре-2016 Конор нокаутировал Эдди Альвареса и добавил титул в легком весе к поясу в полулегком. Ирландец ни разу не защитил чемпионские титулы UFC.
Топурия сказал, что больше не будет драться в полулегком весе: «Очень хочу подняться. Махачев занят, так что готов к Оливейре»
Топурия заявил, что завершит карьеру в 2027 году: «Надеюсь, что в 30 лет я уйду»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Championship Rounds
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