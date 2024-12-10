Конор − о желании Топурии уйти из спорта в 30 лет: «Вся суть − я к 27 годам добился всего»

Конор Макгрегор отреагировал на желание Илии Топурии уйти из спорта в 30 лет.

«В этом вся суть, задевающая мелких подражателей, которые на самом деле ничтожества. Бои были для меня слишком простыми − я добился всего к 27 годам», − написал в соцсетях боец UFC Конор Макгрегор , позже стерев запись. Скриншот предоставил Championship Rounds.

Макгрегор стал двойным чемпионом UFC в возрасте 28 лет: в ноябре-2016 Конор нокаутировал Эдди Альвареса и добавил титул в легком весе к поясу в полулегком. Ирландец ни разу не защитил чемпионские титулы UFC.

Топурия сказал, что больше не будет драться в полулегком весе: «Очень хочу подняться. Махачев занят, так что готов к Оливейре»

Топурия заявил, что завершит карьеру в 2027 году: «Надеюсь, что в 30 лет я уйду»