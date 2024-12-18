Илия Топурия: «Слухи о поединке с Макчикеном – ложь. Я не хочу драться с насильником»
Илия Топурия не хочет драться с Конором Макгрегором.
«Слухи о поединке с Макчикеном – ложь. Я не хочу драться с насильником», – написал Илия Топурия.
Хабиб − о желании Топурии драться с Махачевым: «Он не заслужил, но если побьет Оливейру, то почему нет?»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Илии Топурии
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