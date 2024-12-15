Шлеменко рассмеялся, узнав, что Токов хочет реванш: «Что, понял теперь, зачем ему нужны эти реванши?! А мне зачем? Теперь пусть даст мне больше денег, тогда поговорим»

Александр Шлеменко высмеял желание Анатолия Токова провести реванш.

«Анатолий – крепкий парень. Я никогда не говорил, что он слабый. Непробиваемый боец, но арсенал у меня побольше, поэтому я победил.

Он попросил реванш? Ха-ха-ха. Ну вот и все, что я могу сказать.

Когда ты даешь шансы людям, хотя бы какую-то благодарность можно получить? А когда ты поступаешь по-человечески и тебя грязью поливают, а потом говорят: «Дай мне реванш, дай возможность заработать»... Что, понял теперь, зачем ему нужны эти реванши?! А мне зачем? Теперь пусть он мне даст больше денег, тогда поговорим. Вопросов нет», – заявил боец MMA Александр Шлеменко .

Напомним, Шлеменко победил Анатолия Токова раздельным решением судей на RCC 21.

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