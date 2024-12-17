Федор − о бое Шлеменко и Токова: «Самое высокое достижение Александра − победить Анатолия «разделкой»
Федор Емельяненко отреагировал на победу Александра Шлеменко над Анатолием Токовым.
«Поздравляю Александра Шлеменко! Мне кажется, в его карьере это самое высокое достижение − победить Токова раздельным решением судей в том состоянии, в котором Анатолий находился.
Теперь у вас счет 1:1. А RCC пора бы уже проверять бойцов на допинг», − написал в соцсетях бывший боец ММА Федор Емельяненко.
Напомним, что Александр Шлеменко победил Анатолия Токова раздельным решением судей на RCC 21. В 2018 году Токов победил единогласным решением.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Федора Емельяненко
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